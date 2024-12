Keystone

A causa del maltempo la Surselva è stata colpita da 2 panne elettriche su larga scala alla vigilia di Natale.

SwissTXT Swisstxt

La mattina, la corrente è mancata per 19 minuti. Nel pomeriggio, 25'000 connessioni verso aziende e case sono rimaste senza elettricità per 2 ore. Stando all'azienda elettrica Repower, la prima interruzione di corrente è stata causata da abbondanti nevicate, forti venti e danni alle linee. Nel pomeriggio, alcune parti della rete elettrica sono andate nuovamente in tilt portando tutto al completo collasso. Dopo una prima analisi di sicurezza, la rete è stata gradualmente ricostruita. I primi clienti hanno riavuto la corrente dopo circa 75 minuti.