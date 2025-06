Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Doppio flash in autostrada per un automobilista 41enne marocchino residente in provincia di Milano: il 9 aprile nel giro di una ventina di minuti è stato intercettato da due radar mentre circolava ad alta velocità lungo l’A2.

SwissTXT Swisstxt

La prima infrazione – come reso noto martedì dalla polizia – è stata rilevata alle 05:38 a Cadempino, quando il veicolo è stato pizzicato a 144 km/h sugli 80 (limite dovuto alla presenza di un cantiere).

Alle 05:57 a Balerna, la medesima vettura circolava a 174 km/h sui 100. Il 41enne è stato denunciato per grave infrazione alla legge sulla circolazione e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.