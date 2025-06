Doppio «no» in Ticino: respinto sia il nodo intermodale che l'iniziativa sulle cure

Il comparto della Stazione FFS di Muralto-Locarno Ti-Press

In questa domenica di votazioni, il Ticino ha respinto entrambi gli oggetti al voto: bocciati sia il progetto per il terminal dei bus a Muralto-Locarno, seppure di poco, che l'iniziativa della VPOD per delle cure di qualità.

Ticino spaccato in due sul nodo intermodale di Locarno-Muralto, ma alla fine ha prevalso il «no» (per pochissimo). Al termine dello spoglio delle schede (che è durato poco meno di un’ora) il progetto è stato respinto con il 50,08% dei voti. Tra i contrari anche Locarno (52,59%) e Muralto (61,48%).

Si trattava del credito per la realizzazione del nodo intermodale alla stazione ferroviaria di Locarno-Muralto, un progetto da 16,6 milioni di franchi.

I cittadini hanno respinto anche il secondo oggetto cantonale in votazione: l’iniziativa popolare «Per cure sociosanitarie e prestazoni socioeducative di qualità» è infatti stata bocciata dal 55,52% dei votanti.

La proposta, promossa dal sindacato VPOD, chiedeva una serie di misure volte a migliorare le condizioni lavorative, rilanciare l’attrattività delle professioni, e garantire servizi di qualità a pazienti e utenti.

Governo: «Occorrerà ora valutare come procedere»

Il Consiglio di Stato prende atto del risultato, e per quanto riguarda il nodo intermodale sottolinea: «Occorrerà ora valutare come procedere: il Governo, come ampiamente chiarito nel corso della campagna di avvicinamento al voto, precisa tuttavia che non è pensabile individuare una nuova soluzione nel breve e medio termine».

Per quanto riguarda la bocciatura dell'iniziativa sulle cure, l'Esecutivo si dice soddisfatto. E ribadisce che si trattava di una strada «che avrebbe potuto compromettere l'autonomia gestionale delle strutture sociosanitarie e socioeducative».