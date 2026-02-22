  1. Clienti privati
Dramma nel lago Ceresio: sub elitrasportato in condizioni critiche

fon

22.2.2026

Incidente nel Ceresio (immagine simbolica).
Incidente nel Ceresio (immagine simbolica).
KEYSTONE

Un subacqueo di 57 anni è stato elitrasportato in ospedale in condizioni critiche dopo un'immersione finita male nel Ceresio, a Riva San Vitale.

Redazione blue News

22.02.2026, 14:34

Momenti di grande apprensione oggi poco prima di mezzogiorno sul Lago Ceresio, in zona Nanetti a Riva San Vitale, dove si è verificato un grave infortunio durante un'immersione.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un gruppo di quattro sommozzatori stava effettuando un'immersione a breve distanza dalla riva quando, per ragioni ancora da chiarire, uno di loro - un 57enne cittadino italiano domiciliato in Italia - si è trovato in difficoltà.

L'uomo è stato riportato in superficie e poi a riva dai compagni, che hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia Città di Mendrisio, oltre ai sanitari del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) e della Rega.

I soccorritori hanno proseguito le manovre rianimatorie e il 57enne è stato successivamente elitrasportato in ospedale.

Secondo quanto riferito dai medici, le sue condizioni sono gravi e tali da metterne in pericolo la vita.

Le cause dell'accaduto sono al vaglio degli inquirenti.

