A clienti locali Una 33enne del Bellinzonese finisce in manette per spaccio di droga

Swisstxt

10.11.2025 - 13:37

Sequestrate eroina e cocaina
Sequestrate eroina e cocaina
tipress

Una 33enne svizzera domiciliata nel Bellinzonese, sospettata di spaccio di droga a clienti locali, è stata arrestata giovedì scorso nel quadro di un’inchiesta che ha coinvolta anche la polizia di Bellinzona.

SwissTXT

10.11.2025, 13:37

10.11.2025, 14:28

Secondo quanto comunicato lunedì, la donna avrebbe venduto in particolare cocaina ed eroina. La perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire 200 grammi della prima e 100 della seconda, oltre a sostanze per il taglio degli stupefacenti e altri oggetti «del mestiere».

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro.

