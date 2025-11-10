A clienti localiUna 33enne del Bellinzonese finisce in manette per spaccio di droga
Swisstxt
10.11.2025 - 13:37
Una 33enne svizzera domiciliata nel Bellinzonese, sospettata di spaccio di droga a clienti locali, è stata arrestata giovedì scorso nel quadro di un’inchiesta che ha coinvolta anche la polizia di Bellinzona.
SwissTXT
10.11.2025, 13:37
10.11.2025, 14:28
Swisstxt
Secondo quanto comunicato lunedì, la donna avrebbe venduto in particolare cocaina ed eroina. La perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire 200 grammi della prima e 100 della seconda, oltre a sostanze per il taglio degli stupefacenti e altri oggetti «del mestiere».
Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro.