La polizia ha arrestato un uomo (immagine simbolica). KEYSTONE

Un 57enne residente nel Locarnese è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in un’attività di spaccio di cocaina destinata a clienti locali.

Redazione blue News Swisstxt

Un uomo di 57 anni è stato arrestato mercoledì 4 marzo con il sospetto di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di droga, in particolare di cocaina.

Si tratta di un cittadino della Bosnia ed Erzegovina residente nel Locarnese, che riforniva clienti della zona, come riferito dalla polizia cantonale.

Durante le perquisizioni personali e dei locali utilizzati dal 57enne, le forze dell'ordine hanno rinvenuto circa una decina di grammi di cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento di stupefacenti.

L'uomo è accusato di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre che di ricettazione.

L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.