Tre persone sono state arrestate giovedì scorso nell’ambito di un’inchiesta antidroga condotta dalla polizia cantonale in collaborazione con quella di Bellinzona.

In manette – si legge in un comunicato di martedì – sono finiti una 48enne cittadina italiana residente nel Bellinzonese, un 43enne cittadino albanese residente in Albania e un 33enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.

I primi due in particolare sono sospettati di essere coinvolti in un’importante attività di spaccio di droga, in particolare cocaina, a clienti locali.

Sono stati sequestrati decine di grammi di stupefacente e migliaia di franchi.