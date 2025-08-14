  1. Clienti privati
Stupefacenti Tre arresti nel Bellinzonese per presunto spaccio di droga

Swisstxt

14.8.2025 - 14:44

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
RTS

Tre arresti sono stati eseguiti martedì nel Bellinzonese per violazione della legge federale sugli stupefacenti. Ne hanno dato notizia oggi, giovedì, la polizia cantonale e il Ministero pubblico.

SwissTXT

14.08.2025, 14:44

14.08.2025, 14:52

Si tratta di un 36enne e di una 25enne, entrambi di cittadinanza svizzera e domiciliati nel Bellinzonese, nonché di una 33enne albanese e residente in Albania.

Sui tre, fermati in un appartamento di Bellinzona, grava il sospetto di coinvolgimento in un’attività di spaccio di cocaina a clienti locali.

La 33enne e la 25enne devono anche rispondere di infrazione alla legge sugli stranieri.

