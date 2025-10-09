  1. Clienti privati
Nascosti non così bene Uomo in manette a Brogeda, aveva ben 50 chili di hashish in auto

Swisstxt

9.10.2025 - 17:46

Un cittadino ucraino di 42 anni è stato arrestato ieri al valico autostradale di Brogeda dalle forze dell'ordine italiane per aver tentato di valicare il confine con 50 chilogrammi di hashish nell'auto.

09.10.2025, 17:46

L'arresto è conseguenza del fiuto di un cane delle unità cinofile della guardia di finanza di Como che ha consentito agli agenti di scoprire il carico in un doppio fondo del veicolo.

Secondo quanto scrive l'agenzia ANSA, l'auto proveniva dalla Germania.

Il conducente si trova ora nel carcere comasco del Bassone con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

