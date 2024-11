Il dottor Federico Peter Canton Ticino

La dottoressa Martine Bouvier Gallacchi, responsabile del Servizio di promozione e valutazione sanitaria del DSS, la quale durante la pandemia ha svolto un ruolo di primo piano, va in pensione.

Da marzo 2025 le subentrerà il dottor Federico Peter. La nomina è stata annunciata venerdì dal Consiglio di Stato.

Classe 1984, Federico Peter, dottorato in medicina a Basilea, in carriera ha lavorato per le Nazioni Unite e la Confederazione.

Nella nuova funzione cantonale si occuperà di sviluppare e attuare politiche e programmi per migliorare la salute pubblica, favorire la prevenzione delle malattie non trasmissibili e promuovere stili di vita sani.

Nella nota con cui il cantone ne dà notizia «Il Consiglio di Stato porge i migliori auguri al dr. Peter per il nuovo incarico e ringrazia la dr.ssa Bouvier Gallacchi per il suo costante, autorevole e appassionato impegno a favore della promozione della salute pubblica, oltre che per l’importante ruolo svolto anche durante il periodo pandemico, augurandole ogni bene per il futuro.»

