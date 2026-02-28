  1. Clienti privati
Criminalità Operazione antidroga internazionale, due degli arrestati vivevano a Roveredo

Swisstxt

28.2.2026 - 21:54

L’operazione antidroga di lunedì, scattata in Francia, Italia e Svizzera, ha smantellato un traffico internazionale di cocaina gestito dalla camorra e 'ndrangheta. Ne dà notizia la RSI.

Immagine d'archivio.
Comune di Roveredo

Redazione blue News

28.02.2026, 21:54

28.02.2026, 22:55

Le autorità giudiziarie hanno spiegato che l’inchiesta è partita nel gennaio 2023, dopo una segnalazione degli inquirenti elvetici su un cittadino italiano sospettato di ripulire denaro.

L’uomo – ha appreso la RSI – abitava nei Grigioni, a Roveredo. Il 52enne si era trasferito in Mesolcina nel 2021, dove aveva ottenuto un permesso di dimora. Permesso che il Ticino, per i suoi precedenti penali, gli aveva negato.

A Roveredo viveva anche il figlio, anche lui tra i 7 arrestati.

Traffico di cocaina. Vasta operazione antidroga in Francia, Italia e Svizzera, perquisizioni anche in Ticino

Traffico di cocainaVasta operazione antidroga in Francia, Italia e Svizzera, perquisizioni anche in Ticino

