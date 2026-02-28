L’operazione antidroga di lunedì, scattata in Francia, Italia e Svizzera, ha smantellato un traffico internazionale di cocaina gestito dalla camorra e 'ndrangheta. Ne dà notizia la RSI.

Immagine d'archivio. Comune di Roveredo

Redazione blue News Swisstxt

Le autorità giudiziarie hanno spiegato che l’inchiesta è partita nel gennaio 2023, dopo una segnalazione degli inquirenti elvetici su un cittadino italiano sospettato di ripulire denaro.

L’uomo – ha appreso la RSI – abitava nei Grigioni, a Roveredo. Il 52enne si era trasferito in Mesolcina nel 2021, dove aveva ottenuto un permesso di dimora. Permesso che il Ticino, per i suoi precedenti penali, gli aveva negato.

A Roveredo viveva anche il figlio, anche lui tra i 7 arrestati.