Trovata droga in casa Due arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali

Sara Matasci

20.2.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Sven Hoppe/dpa

Due uomini sono stati arrestati martedì in quanto sospettati di essere coinvolti, con ruoli differenti, in un'importante attività di spaccio di droga a clienti locali. Si tratta di un 23enne albanese residente in Albania e di un 56enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Sara Matasci

20.02.2026, 11:44

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che la perquisizione dell'appartamento del 56enne (dove il 23enne era ospitato) ha permesso di rinvenire oltre 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina.

Al dispositivo hanno collaborato i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona.

I reati ipotizzati sono - a vario titolo - di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, nonché di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.

Le misure restrittive della libertà sono state nel frattempo confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

