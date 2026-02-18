Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz

Il luogo dell'incidente Polizia cantonale dei Grigioni

Due fratelli ucraini di 6 e 14 anni hanno riportato ferite di media gravità in un incidente stradale martedì poco dopo le 13h00 a Sankt-Moritz.

Redazione blue News Swisstxt

A causarlo è stato un automobilista di 60 anni, che si era fermato per far scendere delle persone nella zona pedonale del villaggio, dove era autorizzato a entrare.

Nel ripartire l'uomo ha toccato i freni, bloccando le ruote sulla superficie innevata, innescando così la scivolata dell'auto lungo la discesa. Il mezzo ha travolto i due ragazzi, schiacciandoli contro la finestra di un edificio.

I due sono stati soccorsi in un primo momento dai genitori e dai passanti e sono poi stati trasportati all'ospedale di Samedan dalle due squadre del soccorso dell'Alta Engadina intervenute.

In collaborazione con la procura, la polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze esatte che hanno portato a questo incidente.