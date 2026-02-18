  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz

Swisstxt

18.2.2026 - 10:25

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Polizia cantonale dei Grigioni

Due fratelli ucraini di 6 e 14 anni hanno riportato ferite di media gravità in un incidente stradale martedì poco dopo le 13h00 a Sankt-Moritz.

Redazione blue News

18.02.2026, 10:25

18.02.2026, 10:36

A causarlo è stato un automobilista di 60 anni, che si era fermato per far scendere delle persone nella zona pedonale del villaggio, dove era autorizzato a entrare.

Nel ripartire l'uomo ha toccato i freni, bloccando le ruote sulla superficie innevata, innescando così la scivolata dell'auto lungo la discesa. Il mezzo ha travolto i due ragazzi, schiacciandoli contro la finestra di un edificio.

I due sono stati soccorsi in un primo momento dai genitori e dai passanti e sono poi stati trasportati all'ospedale di Samedan dalle due squadre del soccorso dell'Alta Engadina intervenute.

In collaborazione con la procura, la polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze esatte che hanno portato a questo incidente.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Pasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz
Argento per Fähndrich - Kälin nella sprint a squadre! Rast e Holdener in buona posizione per una medaglia in slalom

Altre notizie

Grigioni. Un 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

GrigioniUn 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

Migrazione. La SEM sospende il progetto di 10 posti per richiedenti l'asilo problematici a Pasture

MigrazioneLa SEM sospende il progetto di 10 posti per richiedenti l'asilo problematici a Pasture

L'indagine continua. Doppio decesso a Gnosca, si profila la tesi del femminicidio-suicidio

L'indagine continuaDoppio decesso a Gnosca, si profila la tesi del femminicidio-suicidio