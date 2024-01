Una volante della polizia ticinese TiPress

Ad Aldesago due centauri sono rimasti feriti durante un sorpasso di un'auto. Sono stati trasportati in ospedale.

Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo serio, in seguito ad un incidente della circolazione avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 13 in via Aldesago, nell’omonimo quartiere di Lugano. Lo rende noto la polizia cantonale.

Il conducente 62enne di una moto immatricolata in Ticino, stando alle forze dell'ordine, in una fase di sorpasso di un'auto, ha urtato il bordo di un marciapiede per poi cadere a terra con la passeggera, una 56enne.

A soccorrerli è intervenuta la Croce verde. I due malcapitati, lui domiciliato nel Luganese, lei nel Bellinzonese, sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L'uomo, stando a una prima valutazione medica, ha riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Le ferite della donna sono state giudicate lievi.