Incidente a Zuoz Polizia grigionese

Due incidenti stradali si sono verificati mercoledì a Zuoz e Davos.

In entrambi i casi sono stati riportati solo danni materiali. Un automobilista di 70 anni stava percorrendo la strada H27 da Zernez verso St.Moritz intorno alle 8.30 del mattino.

All'incrocio Resgia, un uomo di 44 anni proveniente dal paese gli è venuto addosso. La collisione tra i due veicoli ha comportato danni totali per l'auto dell'anziano e danni per oltre 5'000 franchi per l'altro conducente.

Poco prima delle 12, una donna di 36 anni stava scendendo da Tschuggen verso Davos con la sua auto. All'altezza di Bedra il suo veicolo ha sbandato e si è schiantato contro un muro.

Swisstxt