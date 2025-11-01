  1. Clienti privati
Ticino Entrano in un'abitazione, due ladri arrestati a Vacallo

Swisstxt

1.11.2025 - 13:54

Ladri in azione, a Vacallo, nella notte tra venerdì e sabato.

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
© Ti-Press / Carlo Reguzzi

SwissTXT

01.11.2025, 13:54

01.11.2025, 14:05

Stando a informazioni raccolte dalla RSI, verso le 2.30 due uomini hanno provato a introdursi in un’abitazione di via Fornace. La proprietaria è riuscita però a metterli in fuga.

Inseguiti dalla polizia, entrambi sono poi stati fermati e arrestati. I due malviventi avevano con sé della refurtiva, attrezzi da scasso e anche droga.

I due, di 36 e 48 anni di età, potrebbero essere gli autori di altri colpi messi a segno nella zona. Le verifiche degli inquirenti sono in corso.

