Ladri in azione, a Vacallo, nella notte tra venerdì e sabato.

Immagine simbolica. © Ti-Press / Carlo Reguzzi

Stando a informazioni raccolte dalla RSI, verso le 2.30 due uomini hanno provato a introdursi in un’abitazione di via Fornace. La proprietaria è riuscita però a metterli in fuga.

Inseguiti dalla polizia, entrambi sono poi stati fermati e arrestati. I due malviventi avevano con sé della refurtiva, attrezzi da scasso e anche droga.

I due, di 36 e 48 anni di età, potrebbero essere gli autori di altri colpi messi a segno nella zona. Le verifiche degli inquirenti sono in corso.