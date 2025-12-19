Mobilità lentaDue milioni per la prima parte della strategia «Ticino Bici 2045»
19.12.2025 - 10:42
Il Governo ticinese chiede al Parlamento un credito di 2 milioni di franchi per attuare la prima parte della strategia «Ticino Bici 2045». L'obiettivo è rafforzare il ruolo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, sostenibile e alternativo all'auto.
Le misure accompagneranno la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, pianificate nei Programmi d'agglomerato con investimenti di circa 180 milioni nei prossimi 10 anni.
Fra il 2026 e il 2035 si potranno sviluppare reti ciclabili utilitarie e di svago, monitorare e adeguare le infrastrutture attuali, rafforzare la segnaletica e sensibilizzare l'utenza.