  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mobilità lenta Due milioni per la prima parte della strategia «Ticino Bici 2045»

Swisstxt

19.12.2025 - 10:42

Investimenti per la mobilità lenta
Investimenti per la mobilità lenta
Canton Ticino

Il Governo ticinese chiede al Parlamento un credito di 2 milioni di franchi per attuare la prima parte della strategia «Ticino Bici 2045». L'obiettivo è rafforzare il ruolo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, sostenibile e alternativo all'auto.

SwissTXT

19.12.2025, 10:42

19.12.2025, 10:44

Le misure accompagneranno la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, pianificate nei Programmi d'agglomerato con investimenti di circa 180 milioni nei prossimi 10 anni.

Fra il 2026 e il 2035 si potranno sviluppare reti ciclabili utilitarie e di svago, monitorare e adeguare le infrastrutture attuali, rafforzare la segnaletica e sensibilizzare l'utenza.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Un imprenditore italiano atterra sulle piste da sci in elicottero: «Avevo fretta»
Svizzera Turismo: «Per la pubblicità Roger Federer non ha ricevuto un centesimo»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»

Altre notizie

NewsOstinelli se ne va da HelvEthica

Disagi al traffico. Scontro frontale tra due auto a Biasca

Disagi al trafficoScontro frontale tra due auto a Biasca

Grigioni. Possibilità del voto elettronico ora anche a San Vittore

GrigioniPossibilità del voto elettronico ora anche a San Vittore