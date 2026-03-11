Due negozi della catena di bigiotteria Claire’s, stando a un articolo della RSI, chiudono in Ticino.
Dopo la serrata della filiale di Grancia, anche il punto vendita di Lugano chiuderà entro fine mese. In totale sono otto le dipendenti coinvolte.
Secondo Ticinonews, il sindacato Unia segue da vicino la situazione e denuncia scarsa chiarezza da parte dell’azienda.
La vicenda si inserisce in una crisi internazionale del gruppo, colpito negli ultimi mesi problemi finanziari in diversi Paesi.
La presidente di Federcommercio Lorenza Sommaruga sottolinea come il marchio oggi debba confrontarsi con il calo delle vendite, l’e-commerce e il franco forte.