Novità L'uomo arrestato per la rapina a Sant’Antonino avrebbe compiuto anche quella di Cadenazzo

ai-scrape

1.2.2026 - 19:36

Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

L'uomo era finito in manette dopo il colpo avvenuto la sera di Capodanno in una stazione di servizio. E ora emerge che sarebbe sempre lui l'autore della rapina del 20 dicembre in distributore di benzina.

Redazione blue News

Emergono importanti sviluppi riguardo alle rapine avvenute nel Sopraceneri alla fine di dicembre.

Secondo quanto riportato dalla «RSI», l'uomo responsabile del colpo avvenuto la sera di Capodanno in una stazione di servizio a Sant'Antonino sarebbe lo stesso che ha rapinato un distributore di benzina a Cadenazzo il 20 dicembre.

L'inchiesta, condotta dal procuratore pubblico Luca Losa, ha rivelato che in entrambi gli episodi un uomo ha minacciato l'impiegata con un oggetto contundente per impossessarsi della cassa. L'autore sarebbe un 44enne svizzero della regione, ora arrestato.

Non sono invece stati trovati collegamenti tra quest'uomo e la rapina avvenuta la mattina del 20 dicembre 2025 in un distributore di Locarno. Le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli su questi eventi.

