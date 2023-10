Due sconosciuti molestano una minorenne in pieno centro a Lugano

Il fatto è avvenuto nel pieno centro di Lugano nel tardo pomeriggio. Ti-Press

Qualche giorno fa, una minorenne è stata fermata con la forza e palpeggiata da due sconosciuti, in pieno centro a Lugano, di tardo pomeriggio.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa: erano le 17.30 quando una minorenne che camminava per strada è stata avvicinata da due sconosciuti, forse stranieri.

Prima le hanno rivolto dei complimenti, poi si sono fatti più insistenti. Quanto hanno visto che non cedeva, la situazione è precipitata.

Mentre uno la teneva per il braccio, da tergo l’altro ha cominciato a palpeggiarla nelle parti intime. La vittima ha opposto resistenza, e alla fine loro si sono allontanati.

La polizia, contattata dalla RSI, conferma la segnalazione. Gli accertamenti sono in corso: sia per ricostruire la dinamica dei fatti, sia per identificare gli autori. Di più gli inquirenti non dicono, proprio per evitare di compromettere le indagini.

