Le votazioni si terranno l'8 marzo 2026 Ti-Press (foto f'archivio)

Il Consiglio di Stato ha fissato, giovedì, la data della prossima votazione cantonale, che avrà luogo domenica 8 marzo 2026, in concomitanza con quella federale.

SwissTXT Swisstxt

I ticinesi saranno chiamati alle urne per esprimersi su un oggetto cantonale, l'Iniziativa popolare «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale!».

Come stabilito dal Consiglio federale, nella stessa data saranno sottoposti in votazione altri quattro oggetti: «Il denaro contante è libertà» e il suo controprogetto diretto, «200 franchi bastano!», «Un fondo per il clima» e la Legge federale sull’imposizione individuale.