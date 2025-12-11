Votazione cantonaleI ticinesi si esprimeranno l'8 marzo sul dumping salariale
Swisstxt
11.12.2025 - 16:23
Il Consiglio di Stato ha fissato, giovedì, la data della prossima votazione cantonale, che avrà luogo domenica 8 marzo 2026, in concomitanza con quella federale.
SwissTXT
11.12.2025, 16:23
11.12.2025, 16:26
Swisstxt
I ticinesi saranno chiamati alle urne per esprimersi su un oggetto cantonale, l'Iniziativa popolare «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale!».
Come stabilito dal Consiglio federale, nella stessa data saranno sottoposti in votazione altri quattro oggetti: «Il denaro contante è libertà» e il suo controprogetto diretto, «200 franchi bastano!», «Un fondo per il clima» e la Legge federale sull’imposizione individuale.