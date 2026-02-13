È iniziata la nuova era del Rabadan blue News

Giovedì sera si è ufficialmente aperta la 163esima edizione del carnevale Rabadan di Bellinzona con la consegna delle chiavi della Città da parte del sindaco Mario Branda al Re del Carnevale.

La cerimonia, che quest’anno è tornata in Piazza Collegiata per questioni di spazio ma anche di sicurezza, ha dato così il via a sei giorni di festeggiamenti.

In apertura dei festeggiamenti si è tenuta l’incoronazione del nuovo Re Igor Pesciallo e della nuova Regina del Rabadan: si tratta di Consuelo Nani, il suo nome è stato rivelato nel corso della cerimonia. Faceva già parte, come damigella, della precedente corte.

Il nome di Igor Pesciallo era invece già stato reso noto, dopo che era stato scelto nell’ambito della selezione avviata in seguito alla «destituzione» del suo predecessore Renato Dotta, che aveva creato qualche malcontento, soprattutto per le modalità comunicative con cui era stata resa nota la decisione.