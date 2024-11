È deceduta la 60enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisiotto coinvolta in un incidente avvenuto lunedì poco dopo le 10.30 in territorio di Breggia.

La Rega era intervenuta per trasportare la malcapitata in ospedale. sda

Lo ha comunicato mercoledì in serata la polizia cantonale in una nota.

La donna, ricordiamo, stava scendendo in bicicletta sulla cantonale in direzione di Morbio Superiore, quando in territorio di Sagno aveva perso il controllo del mezzo ed era caduta.

