Il gruppo musicale Marco Marchi & The Mojo Workers durante il loro concerto sulle carrozze del treno a vapore in transito dalla Svizzera verso l'Italia Archivio Ti-Press

Noto cantante e chitarrista, è scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua carriera, segnata dall'amore per il blues, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale ticinese, e non solo

Hai fretta? blue News riassume per te

Marco Marchi ci ha lasciati all'età di 67 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Lo riporta, tra gli altri, il «Corriere del Ticino».

Nato a Stradella, in provincia di Pavia, ma adottato dal Ticino, era un musicista versatile che ha esplorato vari generi musicali, dal liscio al pop, fino alla disco. Ma è stato il blues delle origini a catturare il suo cuore, portandolo a dedicarsi completamente a questo genere una volta stabilitosi nel nostro Cantone.

Nel 2009, Marchi ha fondato i Mojo Workers, una band che ha saputo interpretare con maestria il blues delle prime decadi del XX secolo. Il loro repertorio spaziava dal Ragtime al Piedmont Style, dal Delta Blues al Country Blues, fino al primo Chicago Blues.

Con un approccio prevalentemente acustico, la band ha reso omaggio a leggende come i Mississippi Sheiks, Leadbelly, Big Billy Broonzy e Robert Johnson, arricchendo le esibizioni con composizioni originali.

Un suono simile a quello degli artisti di strada dell'epoca

Come riporta ancora il quotidiano ticinese, la scelta di suonare in modalità acustica, utilizzando il basso tuba al posto del basso elettrico, ha conferito ai Mojo Workers un suono autentico, simile a quello degli artisti di strada dell'epoca. Questo approccio ha portato la band a ottenere un grande successo, prima in Svizzera e poi a livello internazionale.

Nel 2011, Marchi e i suoi compagni hanno vinto lo Swiss Blues Challenge a Ginevra, diventando i primi rappresentanti svizzeri all'International Blues Challenge di Memphis nel 2012.

Nonostante la malattia, Marchi ha continuato a esibirsi e a condividere la sua passione per la musica. Nel 2022, ha ricevuto lo Swiss Blues Award, un riconoscimento che ha coronato una carriera straordinaria.

Fino all'ultimo, il suo nome era presente nei cartelloni dei principali festival dell'estate 2025, dove il suo talento, la sua energia e la sua simpatia continueranno a essere ricordati con affetto.