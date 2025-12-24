  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aveva 81 anni È morto Alcide Bernasconi, voce dell'hockey e della radio

Swisstxt

24.12.2025 - 10:46

Alcide Bernasconi.
Alcide Bernasconi.
Ti-Press

Storica firma del Corriere del Ticino e voce amatissima dell'hockey e della radio, Alcide Bernasconi si è spento a 81 anni.

SwissTXT

24.12.2025, 10:46

È morto all’età di 81 anni Alcide Bernasconi, storica firma del «Corriere del Ticino», soprattutto come commentatore di hockey.

È stato lo stesso quotidiano ad annunciarlo, definendolo «un pilastro del nostro giornale». Aveva esordito come redattore nel 1968.

Nel 1992 per il settimanale «Azione» firmava la rubrica «Sportivamente». Nel 2011 aveva pubblicato «Since 1941» per i 70 anni dell’ Hockey Club Lugano.

La sua passione per la musica country l'aveva portato a curare la trasmissione «Country and Folk» alla RSI.

Grande popolarità gli aveva dato anche la trasmissione «La sveglia». Bernasconi era stato anche direttore artistico del Festival «Folk on the Top».

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
L'astrologa: «I Leone stanno vivendo una svolta»
La star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»
Droga e fa stuprare la moglie dal gruppo per 13 anni, un «caso Pelicot» colpisce la Gran Bretagna

Altre notizie

Ticino. Hospita, si decide su CPI a gennaio

TicinoHospita, si decide su CPI a gennaio

Incidente mortale. Un uomo colpisce un masso con la bici elettrica, muore sul posto

Incidente mortaleUn uomo colpisce un masso con la bici elettrica, muore sul posto

Operazione di polizia. Nel Mendrisiotto 63 persone controllate e due contravvenzioni riscontrate

Operazione di poliziaNel Mendrisiotto 63 persone controllate e due contravvenzioni riscontrate