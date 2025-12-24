Storica firma del Corriere del Ticino e voce amatissima dell'hockey e della radio, Alcide Bernasconi si è spento a 81 anni.
È morto all’età di 81 anni Alcide Bernasconi, storica firma del «Corriere del Ticino», soprattutto come commentatore di hockey.
È stato lo stesso quotidiano ad annunciarlo, definendolo «un pilastro del nostro giornale». Aveva esordito come redattore nel 1968.
Nel 1992 per il settimanale «Azione» firmava la rubrica «Sportivamente». Nel 2011 aveva pubblicato «Since 1941» per i 70 anni dell’ Hockey Club Lugano.
La sua passione per la musica country l'aveva portato a curare la trasmissione «Country and Folk» alla RSI.
Grande popolarità gli aveva dato anche la trasmissione «La sveglia». Bernasconi era stato anche direttore artistico del Festival «Folk on the Top».