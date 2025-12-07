L'ex granconsigliere (PLR) Franco Celio in una foto del 2018. Ti-Press

È scomparso a 72 anni Franco Celio, figura di spicco della politica e cultura ticinese. Lo riporta «la Regione».

SwissTXT Swisstxt

Nato ad Ambrì nel 1953, Celio ha dedicato la sua vita all'insegnamento e all'impegno politico. Docente di scuola media per quattro decenni, è stato deputato in Gran Consiglio per il Partito Liberale Radicale dal 2000 al 2019.

Noto per i suoi interventi sui giornali e per il suo stile di scrittura immediato e accessibile, Celio ha lasciato un'impronta significativa nel panorama culturale e politico del Canton Ticino.

La sua ultima opera, «20 anni in Gran Consiglio», offre uno sguardo prezioso sull'evoluzione della politica cantonale negli ultimi decenni.