Addio a Franco Masoni, avvocato luganese ed ex Consigliere agli Stati

Franco Masoni nel 1987. Keystone

È morto a 97 anni Franco Masoni, avvocato ed ex Consigliere agli Stati, figura chiave della politica luganese del dopoguerra. È stato annunciato dalla «RSI».

SwissTXT - La redazione fon

Come annunciato dalla «RSI», Franco Masoni è deceduto all'età di 97 anni. È stata una delle figure di spicco della politica luganese nel dopoguerra. Nato nel 1928, studiò diritto a Heidelberg e a Berna e nel 1957 aprì a Lugano il proprio studio legale. Fin da giovane aderì al movimento giovanile del Partito liberale radicale ticinese.

La sua attività istituzionale iniziò nel Consiglio comunale di Lugano, per poi proseguire in Gran Consiglio (1959-1975), al Consiglio nazionale (1967-1975) e quindi al Consiglio degli Stati, prima dal 1975 al 1979 e di nuovo dal 1983 al 1991.

Secondo il Dizionario storico della Svizzera, ricoprì anche numerosi incarichi in consigli di amministrazione - tra cui quello della Banca della Svizzera Italiana - e posizioni direttive in associazioni culturali ticinesi, svizzere e internazionali.

Sua figlia Marina è stata la prima donna eletta nel Consiglio di Stato, nel 1995.