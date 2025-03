È morto Gilberto Fusi, protagonista della commedia dialettale

Gilberto Fusi, a destra, nei panni del neo-naturalizzato con lo stupito Paolo Ferrazzini, in un momento di uno spettacolo del Cabaret della Svizzera Italiana archivio Ti-Press

Protagonista della commedia dialettale, ma anche attore in numerose produzioni della RSI, aveva 82 anni.

Ha lasciato il palco della vita, a 82 anni, Gilberto Fusi, uno dei protagonisti del mondo teatrale e televisivo della Svizzera italiana. L’attore, che per molti era semplicemente il Gibi, si è spento nella notte tra venerdì e sabato.

La sua avventura artistica inizia quando, ormai superati i trent’anni, si cimentò con una piccola commedia nella sua Bioggio dove lui, macellaio di professione, era titolare di un negozio. Un mestiere che lasciò completamente nel 2003 per dedicarsi alla recitazione.

Una scelta che gli regalerà diverse soddisfazioni, nonché l’affetto del pubblico. Nella sua carriera si è cimentato con la satira, con la commedia, ma anche con ruoli impegnati che l’hanno portato ad esibirsi al Teatro degli Arcimboldi, dove è stato interprete nel Barbiere di Siviglia.

Il pubblico lo ricorda anche per le sue innumerevoli apparizioni con il Cabaret della Svizzera italiana. Per lungo tempo è stato anche conduttore televisivo al fianco del Cane Peo e attore in molte produzioni della RSI.

Nei primi anni 2000 fece parte della fortunata serie televisiva «Affari di Famiglia».