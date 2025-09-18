Mariano Morace (foto d'archivio). Ti-Press

È scomparso a 78 anni Mariano Morace, voce storica della Rete Uno e volto noto agli appassionati di cinema. Lo annuncia la RSI, per la quale ha lavorato 30 anni.

Mariano Morace, come ricorda sul sito della RSI il collega Alessandro Bertoglio, era nato a Napoli il 18 luglio del 1947

Per la voce storica di Rete Uno il cinema è stata la passione della vita. E non solo ai microfoni della radiotelevisione svizzera italiana, dove ha lavorato per 30 anni, ma anche nelle occasioni più disparate.

Anche da pensionato ha continuato a essere disponibile a dare il suo contributo come esperto nelle varie trasmissioni sul cinema, come ad esempio quelle in diretta dal Locarno Film Festival.

È stato, ricorda Bertoglio, tra i fondatori di LuganoCinema93, uno dei cineclub ticinesi. Prima ancora, un paio d'anni dopo essersi trasferito in Svizzera, anche della SAM Massagno nel 1964.

Massagno, il 24 ottobre 2024: SAM Basket Massagno, 60 anni sempre a canestro. Nella foto Mariano Morace fondatore Sam Massagno nel 1964. © Ti-Press / Ti-Press

Oltre alla Settima arte era appassionato di cucina e aveva partecipato a numerose trasmissioni in TV dedicate alla gastronomia.

Dopo la pensione, seguita ad anni da responsabile della Formazione RSI, Morace si è impegnato nel sociale, nel volontariato, perché, come racconta Bertoglio «si sentiva di dover restituire il buono che la vita gli aveva regalato».