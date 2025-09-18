  1. Clienti privati
Lutto in Ticino È morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace

Paolo Beretta

18.9.2025

Mariano Morace (foto d'archivio).
Mariano Morace (foto d'archivio).
Ti-Press

È scomparso a 78 anni Mariano Morace, voce storica della Rete Uno e volto noto agli appassionati di cinema. Lo annuncia la RSI, per la quale ha lavorato 30 anni.

Paolo Beretta

18.09.2025, 11:32

18.09.2025, 11:36

Mariano Morace, come ricorda sul sito della RSI il collega Alessandro Bertoglio, era nato a Napoli il 18 luglio del 1947

Per la voce storica di Rete Uno il cinema è stata la passione della vita. E non solo ai microfoni della radiotelevisione svizzera italiana, dove ha lavorato per 30 anni, ma anche nelle occasioni più disparate.

Anche da pensionato ha continuato a essere disponibile a dare il suo contributo come esperto nelle varie trasmissioni sul cinema, come ad esempio quelle in diretta dal Locarno Film Festival.

È stato, ricorda Bertoglio, tra i fondatori di LuganoCinema93, uno dei cineclub ticinesi. Prima ancora, un paio d'anni dopo essersi trasferito in Svizzera, anche della SAM Massagno nel 1964.

Massagno, il 24 ottobre 2024: SAM Basket Massagno, 60 anni sempre a canestro. Nella foto Mariano Morace fondatore Sam Massagno nel 1964. 
Massagno, il 24 ottobre 2024: SAM Basket Massagno, 60 anni sempre a canestro. Nella foto Mariano Morace fondatore Sam Massagno nel 1964. 
© Ti-Press / Ti-Press

Oltre alla Settima arte era appassionato di cucina e aveva partecipato a numerose trasmissioni in TV dedicate alla gastronomia.

Dopo la pensione, seguita ad anni da responsabile della Formazione RSI, Morace si è impegnato nel sociale, nel volontariato, perché, come racconta Bertoglio «si sentiva di dover restituire il buono che la vita gli aveva regalato».

