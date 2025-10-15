  1. Clienti privati
Lutto in Ticino È morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori

Sara Matasci

15.10.2025

Alberto Lepori
Alberto Lepori
archivio Ti-Press

Nella sua carriera politica è stato anche consigliere di Stato, ma lo si ricorda pure come giornalista, scrittore e giurista.

SwissTXT

15.10.2025, 12:43

Un lutto ha colpito la politica ticinese: nella serata di martedì è morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori. Avrebbe compiuto 95 anni il 3 novembre.

Giornalista (è stato direttore di «Popolo e libertà» e redattore della rivista «Dialoghi»), Lepori ha vissuto una lunga carriera politica: dal 1959 al 1968 e poi in un secondo momento dal 1983 al 1991 è stato granconsigliere nelle fila dell’allora Partito conservatore, poi divenuto PPD e oggi Centro.

Nel mezzo - nel 1968 - è stato eletto in Consiglio di Stato, dove ha ricoperto fino al 1975 il ruolo di responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia e del controllo, così era chiamato.

Nel suo lungo impegno politico, Lepori è stato anche municipale e consigliere comunale a Massagno.

