È morto Massimo Pedrazzini, noto fotografo ticinese

Il fotografo Massimo Pedrazzini è scomparso all'età di 60 anni. Ne danno notizia i quotidiani ticinesi, tra cui la Regione e il Corriere del Ticino. Ha collaborato per lunghi anni con Cooperazione, con svariate testate ticinesi e con il Locarno Film Festival, il cui ex presidente Solari dice: «Il Festival gli deve moltissimo».

Il losonese era titolare di uno studio fotografico. Aveva svolto la sua formazione da Marco Garbani, che lo ricorda così: «Impegnato e disponibile. Fin dal principio copriva gli eventi di cronaca per l'Eco di Locarno. Poi sarebbe passato al Giornale del Popolo. (...) Abbiamo collaborato per i primi corsi di introduzione alla fotografia, in Svizzera interna, ed era molto attivo anche a livello associativo».

Il 60enne è stato fotografo ufficiale del Carnevale Rabadan, collaboratore della Rega e di Coop, per il settimanale Cooperazione. Per 23 anni, ricorda la Regione, aveva «coperto» il Locarno Film Festival e pure JazzAscona.

Marco Solari: «Il Festival gli deve moltissimo»

L'ex presidente del Locarno Film Festival Marco Solari s'è così espresso sul giornale: «La notizia è sconvolgente. (...) Ha testimoniato con le sue immagini la crescita della rassegna. Io l'ho visto crescere e lui ha visto crescere me. In fondo avevamo lo stesso obiettivo: un festival veramente utile non solo culturalmente, ma anche politicamente alla Città, al Ticino alla Svizzera. Il Festival gli deve moltissimo».

E poi continua: «Massimo era sempre presente, regalava, letteralmente, il suo tempo. È stata una persona di straordinaria generosità, anche materiale: altri fotografi erano gelosissimi di ogni loro scatto, lui condivideva le sue fotografie, era incapace di avidità.».