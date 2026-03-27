  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Addio a Mauro Martinoni, figura chiave dell'educazione speciale

Swisstxt

27.3.2026 - 13:13

Mauro Martinoni
Mauro Martinoni
Keystone

È morto Mauro Martinoni, psicologo e pedagogista tra i fondatori di Atgabbes e protagonista nello sviluppo dell’USI.

Redazione blue News

27.03.2026, 13:13

27.03.2026, 14:12

È scomparso Mauro Martinoni, psicologo e pedagogista, figura di riferimento nel campo dell’educazione speciale in Ticino.

È stato il primo responsabile dell’Ufficio cantonale dedicato a questo ambito e tra i promotori di Atgabbes, l’associazione ticinese dei genitori e amici di bambini con bisogni educativi particolari. La notizia è stata comunicata dalla famiglia.

A ricordarlo, venerdì, anche l'Università della Svizzera italiana (USI), che in una nota lo definisce «protagonista determinante nella nascita e nello sviluppo dell’ateneo».

L’USI ne sottolinea non solo il valore professionale, ma anche le qualità umane: una persona attenta all’ascolto, disponibile e generosa nella condivisione delle proprie idee.

I più letti

Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata
Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger
Truffa del lavoro «mai vista prima» in Svizzera, ecco come i candidati vengono ingannati
Bocciata con 1 su 10 nei test, ecco perché questa pistola è stata scelta per l'Esercito svizzero
Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Simboli nazisti al corteo del Chalandamarz, è polemica in Bassa Engadina

Ecco cos'è successoSimboli nazisti al corteo del Chalandamarz, è polemica in Bassa Engadina

Norme aggiornate. Le verifiche antincendio saranno più frequenti nei locali notturni

Norme aggiornateLe verifiche antincendio saranno più frequenti nei locali notturni

Grigioni. Furto in una stazione di servizio a Coira, ladro arrestato

GrigioniFurto in una stazione di servizio a Coira, ladro arrestato