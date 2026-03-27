Mauro Martinoni Keystone

È morto Mauro Martinoni, psicologo e pedagogista tra i fondatori di Atgabbes e protagonista nello sviluppo dell’USI.

Redazione blue News Swisstxt

È scomparso Mauro Martinoni, psicologo e pedagogista, figura di riferimento nel campo dell’educazione speciale in Ticino.

È stato il primo responsabile dell’Ufficio cantonale dedicato a questo ambito e tra i promotori di Atgabbes, l’associazione ticinese dei genitori e amici di bambini con bisogni educativi particolari. La notizia è stata comunicata dalla famiglia.

A ricordarlo, venerdì, anche l'Università della Svizzera italiana (USI), che in una nota lo definisce «protagonista determinante nella nascita e nello sviluppo dell’ateneo».

L’USI ne sottolinea non solo il valore professionale, ma anche le qualità umane: una persona attenta all’ascolto, disponibile e generosa nella condivisione delle proprie idee.