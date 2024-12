Stefan Ograbek in una foto del 2002. Ti-Press

È morto Stefan Ograbek, attivista politico e storico protagonista del Cabaret della Svizzera italiana. I suoi funerali si svolgeranno lunedì prossimo a Bellinzona.

SwissTXT / red Alessia Moneghini

Stefan Ograbek si è spento ieri, venerdì, a Roveredo, come riporta la RSI: classe 1949, docente e apprezzato artista, si rese particolarmente noto al grande pubblico come uno dei volti storici del Cabaret della Svizzera italiana, la compagine teatrale creata da Renato Agostinetti, di cui Ograbek fece parte fino al 2001.

Ograbek si distinse inoltre, si legge sul sito della radiotelevisione, per un importante impegno politico nei ranghi del PS grigionese: fra il 1987 e il 1989, in particolare, fece parte del Gran Consiglio retico come uno dei tre rappresentanti del circolo di Roveredo.

Le esequie si svolgeranno lunedì nel primo pomeriggio presso il crematorio comunale di Bellinzona.