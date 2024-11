Keystone

Non bisogna aspettare la neve per montare le gomme invernali.

Swisstxt

Con l’abbassamento delle temperature e l’inverno alle porte, in Ticino scatta la consueta campagna di prevenzione di «Strade sicure» volta a sensibilizzare i conducenti sull’importanza di un corretto equipaggiamento per la stagione fredda.

«In Svizzera non vi è l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali», si legge in una nota del Cantone che però sottolinea l’importanza della responsabilità individuale per mantenere sempre il pieno controllo del proprio veicolo.

Chi causa disagi o incidenti per la mancanza di un equipaggiamento adeguato rischia infatti la multa.

