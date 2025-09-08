  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino È tutto pronto per Sportissima 2025

Swisstxt

8.9.2025 - 09:03

Immagine d'archivio Tipress

Domenica 14 settembre torna Sportissima, la festa dello sport che avrà luogo in svariate località ticinesi.

SwissTXT

08.09.2025, 09:03

08.09.2025, 09:06

L'offerta non è mai stata così ampia come per questa edizione, annuncia lunedì il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: i partecipanti avranno la possibilità di scoprire oltre 120 discipline sportive.

Complessivamente saranno allestite 217 postazioni. Si potranno dunque provare diversi sport gratuitamente e senza il bisogno di iscriversi.

La manifestazione avrà luogo dalle 9.30 alle 17. Il programma completo è disponibile sul sito web www.ti.ch/sportissima.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
Il figlio di un miliardario costruisce il suo zoo privato, ora ha la polizia alle calcagna

Altre notizie

GrigioniAlpinista italiano muore sul Pizzo Bernina

Progetto al via. Il «patentino» digitale arriva anche in Ticino

Progetto al viaIl «patentino» digitale arriva anche in Ticino

All'altezza di Agno. Ecco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

All'altezza di AgnoEcco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio