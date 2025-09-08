Immagine d'archivio Tipress

Domenica 14 settembre torna Sportissima, la festa dello sport che avrà luogo in svariate località ticinesi.

SwissTXT Swisstxt

L'offerta non è mai stata così ampia come per questa edizione, annuncia lunedì il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: i partecipanti avranno la possibilità di scoprire oltre 120 discipline sportive.

Complessivamente saranno allestite 217 postazioni. Si potranno dunque provare diversi sport gratuitamente e senza il bisogno di iscriversi.

La manifestazione avrà luogo dalle 9.30 alle 17. Il programma completo è disponibile sul sito web www.ti.ch/sportissima.