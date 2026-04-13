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Ticino È ufficiale: Matteo Pelli lascia la RSI

Alessia Moneghini

13.4.2026

In un messaggio affidato ai social media, Matteo Pelli annuncia di lasciare la RSI dopo cinque anni come responsabile del dipartimento Programmi e Immagine.

Redazione blue News

13.04.2026, 21:00

13.04.2026, 21:27

Il suo percorso, come lo descrive lui stesso, è stato «intenso, a volte difficile ma molto bello, pieno e vissuto a mille».

Il conduttore, la cui carriera è nata in RSI, «prova molta gratitudine e amore per un’azienda che lo ha visto muovere i primi passi a 18 anni accompagnandolo per mano attraverso molte esperienze e periodi della sua vita».

Al momento non sono noti i termini della fine del rapporto di lavoro. 

E per Pelli si apre già un altro capitolo: «Ora è il momento di seguire un sogno che coltivo da anni, mi attende una sfida creativa con il progetto "Click" @clicklab.ch nel campo della comunicazione».

Una collaborazione con RSI continuerà con altre modalità?

Ed è proprio con l'apertura di questa agenzia di comunicazione, che nei mesi scorsi erano iniziate a circolare voci sulle possibili dimissioni del responsabile. 

Come riporta «Tio», l'emittente di Comano aveva confermato al sito d'informazione che – in base anche al progetto di trasformazione e razionalizzazione della SSR Enavant – Pelli aveva iniziato a riflettere «sul proprio percorso professionale futuro».

Un'interruzione completa del rapporto di lavoro però sembrava fuori discussione: «La collaborazione con la RSI proseguirà con altre modalità e la sua presenza nei programmi RSI è sin d’ora confermata», aveva dichiarato l'emittente a «Tio».

Come scrive il portale, per ora non è chiaro che tipo di collaborazione sarà e se questa sarà effettivamente confermata.

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