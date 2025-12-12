Il mondo veterinario ticinese sta diventando una giungla?
«» si chiede l’Ordine dei medici veterinari del canton Ticino (OVT) con una nota stampa odierna. Secondo l’Ordine, il problema è normativo: «In Ticino non esiste regolamentazione sulle denominazioni delle strutture, nemmeno su «ospedale veterinario», «pronto soccorso» o «cure intense"». Inoltre, «l’Ufficio della sanità consente di definirsi «specialisti» o «dottori» senza verifiche», mentre «si può aprire un ospedale senza assumere nemmeno un’infermiera». L’Ordine chiede dunque «un intervento urgente per ristabilire chiarezza e garantire cure appropriate».