  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Veterinari «E' una giungla?»

Swisstxt

12.12.2025 - 11:18

Il mondo veterinario ticinese sta diventando una giungla?

SwissTXT

12.12.2025, 11:18

«» si chiede l’Ordine dei medici veterinari del canton Ticino (OVT) con una nota stampa odierna. Secondo l’Ordine, il problema è normativo: «In Ticino non esiste regolamentazione sulle denominazioni delle strutture, nemmeno su «ospedale veterinario», «pronto soccorso» o «cure intense"». Inoltre, «l’Ufficio della sanità consente di definirsi «specialisti» o «dottori» senza verifiche», mentre «si può aprire un ospedale senza assumere nemmeno un’infermiera». L’Ordine chiede dunque «un intervento urgente per ristabilire chiarezza e garantire cure appropriate».

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

News. Samedan, in soccorso il Cantone

NewsSamedan, in soccorso il Cantone

Ciäsa Granda a StampaSì al credito

News. Sciopero Italia causa disagi in Ticino

NewsSciopero Italia causa disagi in Ticino