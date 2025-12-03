  1. Clienti privati
Grigioni Scatta l'e-voting in altri 4 comuni retici

Swisstxt

3.12.2025 - 10:07

canton Grigioni

I Grigioni estendono ulteriormente l'offerta di e-voting. Da subito – ha reso noto il Cantone mercoledì – anche gli aventi diritto di Cazis, La Punt Chamues-ch, Schluein e Scuol possono registrarsi per il voto elettronico.

Chi si annuncerà entro l'11 gennaio 2026 potrà esprimersi in questo modo già in occasione delle votazioni dell'8 marzo.

Con quelli citati, i comuni dove l'e-voting è disponibile salgono a 26 nei Grigioni.

Finora sono 7'000 gli elettori registratisi per questa modalità, circa il 10% del totale nelle località già raggiunte. Il dato è in costante aumento.

