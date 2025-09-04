  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuove tecnologie E-voting in espansione nei Grigioni

Swisstxt

4.9.2025 - 09:46

keystone

Da novembre Coira, il comune più popoloso dei Grigioni, introdurrà l'e-voting da subito insieme a Felsberg, Jenaz, Jenins e Thusis.

SwissTXT

04.09.2025, 09:46

04.09.2025, 12:48

La quota di voti elettronici nel cantone aumenterà così sensibilmente. L'annuncio deve essere infatti fatto almeno 8 settimane prima della votazione, tramite i siti web del Cantone o dei comuni.

Per la votazione del 30 novembre 2025, il termine è il 5 ottobre. Attualmente, circa 4'200 grigionesi sono registrati per l'e-voting.

Gli aventi diritto di voto nei comuni partecipanti possono iscriversi in qualsiasi momento tramite i siti web del cantone o del loro comune.

I più letti

Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Sinner glaciale? Guardate come si diverte prima di asfaltare Musetti agli US Open
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Altre notizie

Vincitrice del premio Manor. In mostra al Museo d'arte dei Grigioni le opere di Noemi Pfister

Vincitrice del premio ManorIn mostra al Museo d'arte dei Grigioni le opere di Noemi Pfister

Ecco dove. Primo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino

Ecco dovePrimo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino

Nell'estate 2025. Diminuiti i giorni di lunghe code al portale sud del tunnel del San Gottardo

Nell'estate 2025Diminuiti i giorni di lunghe code al portale sud del tunnel del San Gottardo