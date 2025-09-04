Da novembre Coira, il comune più popoloso dei Grigioni, introdurrà l'e-voting da subito insieme a Felsberg, Jenaz, Jenins e Thusis.
La quota di voti elettronici nel cantone aumenterà così sensibilmente. L'annuncio deve essere infatti fatto almeno 8 settimane prima della votazione, tramite i siti web del Cantone o dei comuni.
Per la votazione del 30 novembre 2025, il termine è il 5 ottobre. Attualmente, circa 4'200 grigionesi sono registrati per l'e-voting.
Gli aventi diritto di voto nei comuni partecipanti possono iscriversi in qualsiasi momento tramite i siti web del cantone o del loro comune.