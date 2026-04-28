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Più sicurezza Bodio-Giornico, aperta la nuova pista ciclopedonale lungo il Ticino

Swisstxt

28.4.2026 - 09:08

Nuovo collegamento completato tra Bodio e Giornico: 2,1 chilometri dedicati a bici e pedoni.
Nuovo collegamento completato tra Bodio e Giornico: 2,1 chilometri dedicati a bici e pedoni.
Dipartimento del territorio

Più sicurezza e un percorso continuo: la nuova pista ciclopedonale tra Bodio e Giornico è pronta.

Redazione blue News

28.04.2026, 09:08

28.04.2026, 11:20

Il nuovo tracciato ciclopedonale tra Bodio e Giornico, che costeggia il fiume Ticino, è ora completamente accessibile.

I lavori sono stati conclusi, come comunicato martedì dal Dipartimento del territorio e dall’Ufficio federale delle strade.

Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 2,1 chilometri e fa parte dell’itinerario nazionale N3 Nord-Sud della rete SvizzeraMobile.

Con la costruzione di questa nuova tratta e la soppressione del precedente segmento all’interno della zona industriale di Bodio, è stato possibile eliminare in particolare le criticità legate alla convivenza tra ciclisti e traffico pesante.

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