Nuovo collegamento completato tra Bodio e Giornico: 2,1 chilometri dedicati a bici e pedoni. Dipartimento del territorio

Più sicurezza e un percorso continuo: la nuova pista ciclopedonale tra Bodio e Giornico è pronta.

Redazione blue News Swisstxt

Il nuovo tracciato ciclopedonale tra Bodio e Giornico, che costeggia il fiume Ticino, è ora completamente accessibile.

I lavori sono stati conclusi, come comunicato martedì dal Dipartimento del territorio e dall’Ufficio federale delle strade.

Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 2,1 chilometri e fa parte dell’itinerario nazionale N3 Nord-Sud della rete SvizzeraMobile.

Con la costruzione di questa nuova tratta e la soppressione del precedente segmento all’interno della zona industriale di Bodio, è stato possibile eliminare in particolare le criticità legate alla convivenza tra ciclisti e traffico pesante.