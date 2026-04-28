Più sicurezzaBodio-Giornico, aperta la nuova pista ciclopedonale lungo il Ticino
Swisstxt
28.4.2026 - 09:08
Più sicurezza e un percorso continuo: la nuova pista ciclopedonale tra Bodio e Giornico è pronta.
Redazione blue News
28.04.2026, 09:08
28.04.2026, 11:20
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Il nuovo tracciato ciclopedonale tra Bodio e Giornico, che costeggia il fiume Ticino, è ora completamente accessibile.
I lavori sono stati conclusi, come comunicato martedì dal Dipartimento del territorio e dall’Ufficio federale delle strade.
Il percorso si sviluppa su una lunghezza di 2,1 chilometri e fa parte dell’itinerario nazionale N3 Nord-Sud della rete SvizzeraMobile.
Con la costruzione di questa nuova tratta e la soppressione del precedente segmento all’interno della zona industriale di Bodio, è stato possibile eliminare in particolare le criticità legate alla convivenza tra ciclisti e traffico pesante.