Anche stavolta sul fondale del Ceresio è stato trovato di tutto: biciclette, WC, occhiali e persino una cassa di birra che conteneva ancora bottiglie piene. Poi c’era anche molta plastica.
È il bilancio della consueta pulizia del lago organizzata dall’Associazione fondali puliti del Ceresio che quest’anno è andata in scena in territorio di Agno.
L’occasione è stata colta anche per prelevare dei campioni di cozze dal fondale a diverse profondità.
Un’operazione, questa, che è stata condotta in collaborazione con i laboratori della SUPSI e che mira a determinare la presenza dell’invasiva cozza quagga nelle acque del Ceresio.