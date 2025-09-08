  1. Clienti privati
All'altezza di Agno Ecco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

Swisstxt

8.9.2025 - 14:11

Asfopuce

Anche stavolta sul fondale del Ceresio è stato trovato di tutto: biciclette, WC, occhiali e persino una cassa di birra che conteneva ancora bottiglie piene. Poi c’era anche molta plastica.

SwissTXT

08.09.2025, 14:11

08.09.2025, 14:14

È il bilancio della consueta pulizia del lago organizzata dall’Associazione fondali puliti del Ceresio che quest’anno è andata in scena in territorio di Agno.

L’occasione è stata colta anche per prelevare dei campioni di cozze dal fondale a diverse profondità.

Un’operazione, questa, che è stata condotta in collaborazione con i laboratori della SUPSI e che mira a determinare la presenza dell’invasiva cozza quagga nelle acque del Ceresio.

