Ticino Il Municipio chiede oltre 500'000 franchi per smaltire le macerie dell'ex Macello di Lugano

Swisstxt

14.11.2025 - 11:49

Le macerie della parte demolita del centro sociale CSOA il Molino (foto d'archivio).
Le macerie della parte demolita del centro sociale CSOA il Molino (foto d'archivio).
Keystone-SDA/Ti-Press

Il Municipio di Lugano ha chiesto oggi, venerdì, al Consiglio comunale un credito di 527’000 franchi per rimuovere e smaltire le macerie dell’ex Macello, demolito tra il 29 e il 30 maggio 2021.

SwissTXT

14.11.2025, 11:49

14.11.2025, 12:02

L’intervento è possibile grazie al dissequestro deciso dal Ministero pubblico, dopo anni di stallo legate alla demolizione forzata dello stabile, che aveva suscitato proteste e tensioni politiche.

La rimozione è considerata un passo decisivo per sbloccare il Campus Matrix, sviluppato con l’USI e vincitore del concorso di progettazione nel 2019. Ora la decisione passa al legislativo cittadino.

