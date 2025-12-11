Stazione FFS di LuganoInaugurato il nuovo sottopassaggio di Besso
11.12.2025 - 11:59
È stato inaugurato oggi, giovedì, il nuovo sottopasso pedonale della stazione di Lugano, che sarà ufficialmente accessibile dal cambio orario del 14 dicembre.
L’opera unisce Besso col Bertaccio, garantendo inoltre l’accesso diretto, tramite scale e lift, alla stazione FFS di Lugano e alle future strutture dei trasporti (il nodo d’interscambio dei bus, l’autosilo di Besso e la fermata sotterranea del tram-tremo del Luganese).
Lungo 100 metri, largo 11 e distribuito su 2 livelli, il sottopasso accoglierà fino a 15’000 utenti al giorno. Sono stati inseriti tre spazi commerciali.