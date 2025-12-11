  1. Clienti privati
Stazione FFS di Lugano Inaugurato il nuovo sottopassaggio di Besso

Swisstxt

11.12.2025 - 11:59

Dipartimento del territorio

È stato inaugurato oggi, giovedì, il nuovo sottopasso pedonale della stazione di Lugano, che sarà ufficialmente accessibile dal cambio orario del 14 dicembre.

11.12.2025, 11:59

L’opera unisce Besso col Bertaccio, garantendo inoltre l’accesso diretto, tramite scale e lift, alla stazione FFS di Lugano e alle future strutture dei trasporti (il nodo d’interscambio dei bus, l’autosilo di Besso e la fermata sotterranea del tram-tremo del Luganese).

Lungo 100 metri, largo 11 e distribuito su 2 livelli, il sottopasso accoglierà fino a 15’000 utenti al giorno. Sono stati inseriti tre spazi commerciali.

