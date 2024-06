14h30

«Mi scuso già adesso se non posso esprimermi precisamente in italiano. Spero che quello che dirò sia chiaro. Le ultime ore sono state difficili, hanno dimostrato la volontà di questa regione di tornare alla normalità. Ci vorrà ancora tanto tempo per tornare alla situazione di prima e ritrovare la nostra regione così come la amiamo».

«I nostri lavori si suddividono su tre assi: la gestione del traffico, la gestione delle ricerche dei dispersi e la pianificazione dell'impiego, non solo per le prossime 24 ore ma per i prossimi giorni».

«Per il traffico abbiamo un settore di impiego lungo 20 chilometri in cui son concentrati tutti i rischi e le problematiche e le possibilità di poter agire. Con gli esperti la situazione viene valutata ogni ora. La meteo non ci aiuta. Le strade sono bloccate perché non agibili. Vi prego di ascoltare e seguire le indicazioni della polizia, sempre, anche nei prossimi giorni».

«Nei 20 chilometri abbiamo tre settori: Cama, verso sud, che è il più stabile. La strada cantonale è percorribile. Per il settore Sorte - Lostallo - Cabbiolo vogliamo rendere possibile la discesa verso la A13 all'entrata di Lostallo. Il pezzo Soazza - Mesocco per ora è chiuso e lo rimarrà per lungo tempo. Per chi non ha la possibilità di spostarsi in direzione di San Bernardino e ha delle particolari necessità, abbiamo organizzato un trasporto con l'elicottero».