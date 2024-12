Ecco le personalità ticinesi e svizzere che ci hanno lasciato nel 2024

Niklaus Wirth si spegne il 1° gennaio a 89 anni. Si tratta di un pioniere svizzero dell'informatica, conosciuto in tutto il mondo. Dal 1963 al 1967 è stato professore associato alla Stanford University in California e dal 1968 fino al suo pensionamento nel 1999 professore di informatica all'ETH. Nel 1984 è stata la prima e finora unica persona proveniente dall'area germanofona a ricevere il Turing Award, una delle massime onorificenze in informatica, per lo sviluppo di diversi linguaggi di programmazione. È l'autore del volume «Algorithms + Data Structures = Programs», pubblicato da Prentice Hall nel 1976 (tradotto in italiano a cura di Stefano Piccardi nell'edizione pubblicata da Tecniche Nuove nel 1987 con il titolo «Algoritmi + Strutture di Dati = Programmi»), ossia un testo diventato un vero e proprio caposaldo della programmazione strutturata e dell'informatica tutta, su cui si sono formate intere generazioni di informatici e ancora oggi in uso.

