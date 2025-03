L'eclissi solare di oggi vista dalla Germania KEYSTONE

Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito nel Cantone di osservare l'attesa eclissi solare parziale, un evento che ha catturato l'attenzione di gran parte dell'Europa e del Nord America.

L'eclissi solare parziale di oggi, sabato 29 marzo, ha suscitato grande interesse in Europa e in alcune aree del Nord America. In Svizzera, l'evento era visibile tra le 11:00 e le 13:00, con il picco di oscuramento tra le 12:02 e le 12:07, quando il Sole è stato coperto fino al 20%.

Tuttavia, come riporta il sito della RSI, le condizioni meteorologiche non sono state favorevoli ovunque. In Ticino, ad esempio, il cielo nuvoloso ha impedito a molti di assistere direttamente al fenomeno astronomico, deludendo le aspettative di chi sperava di osservare l'eclissi.

Guardando al futuro, la prossima eclissi solare visibile in Svizzera è prevista per il 2081. Nel frattempo, gli appassionati di astronomia potranno godere di un'eclissi lunare il 7 settembre di quest'anno.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.