La maggioranza dei cittadini di Origlio ha confermato la decisione adottata lo scorso 2 ottobre dal Consiglio comunale relativa allo stanziamento di un credito di 1,5 milioni per costruire un ecocentro per la raccolta dei rifiuti e una zona a servizio del Comune sul mappale 770.

Nella foto, un momento durante la consegna delle 218 firme raccolte dal comitato promotore del referendum contro l'Ecocentro, presso la Cancelleria Comunale di Origlio lo scorso dicembre. © Ti-Press

I sì sono stati 409 (55,8%), i no 324. Era il terzo progetto elaborato dal Municipio: uno era stato bocciato nel 2020 (credito di 1,8 milioni), l’altro non aveva raggiunto la maggioranza assoluta in Legislativo a fine 2021.

I promotori del referendum contestavano il progetto per il costo e l'ubicazione (un terreno lungo via Taverne, a nord del campo di calcio, vicino alle case).

Swisstxt