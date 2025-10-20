  1. Clienti privati
Ticino Sciopero dell'edilizia, «paralizzato il 90% dei principali cantieri»

Swisstxt

20.10.2025 - 15:39

Il corteo dei lavoratori edili
Il corteo dei lavoratori edili
Tipress

500 i lavoratori edili scesi in piazza lunedì a Bellinzona per la giornata cantonale di mobilitazione.

SwissTXT

20.10.2025, 15:39

20.10.2025, 15:53

Sono stati circa 2’ Numeri forniti dagli stessi sindacati promotori, OCST e UNIA, secondo cui la protesta ha paralizzato oltre il 90% dei cantieri ticinesi. Giornate lavorative di 8 ore, riconoscimento dei tempi di trasferta, aumento e adeguamento automatico del salario: sono le rivendicazioni degli operai in risposta allo stallo dei negoziati per il rinnovo del Contratto nazionale mantello. Una risoluzione adottata all’unanimità dai lavoratori chiede alla SSIC, «maggiore serietà e senso di responsabilità nella ricerca di un accordo».

