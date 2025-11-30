  1. Clienti privati
Grigioni Lostallo ha eletto i membri del Municipio che affiancheranno il sindaco Monticelli

Swisstxt

30.11.2025 - 12:37

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Tipress

Risultati chiari a Lostallo, dove i cittadini erano chiamati a eleggere i 4 membri del Municipio che dal prossimo anno affiancheranno il neo sindaco (proclamato tacitamente) Moreno Monticelli, chiamato a riprendere il testimone da Nicola Giudicetti, che era in carica da oltre 30 anni.

SwissTXT

30.11.2025, 12:37

30.11.2025, 12:41

Sono stati eletti tutti i candidati figuranti sulla lista 1. La partecipazione è stata del 63%.

L’ex municipale Moreno Tschudi ha ricevuto 293 preferenze; Allen Maffei 287; Alan Giudicetti 271 e l’uscente Filipe Ferreira Carneiro 239.

Distanziati gli altri pretendenti al seggio: Carlo Mantovani (131) e Luciano Tondelli (37).

