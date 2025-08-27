Le Aziende Industriali Mendrisio (AIM) annunciano una riduzione delle tariffe elettriche per il 2026. La bolletta mostrerà un calo tra l'1,5% e il 4,7%, a seconda della categoria tariffale.
SwissTXT
27.08.2025, 16:33
27.08.2025, 16:50
Swisstxt
Il costo dell'energia diminuirà dell'8,8% rispetto al 2025, grazie a una «gestione attenta degli acquisti sul mercato». Questo calo assorbirà l'aumento dei costi di rete (+2,7%) e altri rincari previsti a livello nazionale.
Dal 2026, i costi di misurazione dell'energia saranno indicati separatamente in bolletta, rendendo più chiara la struttura tariffaria. Le AIM ribadiscono, in un comunicato, «l'impegno a trasferire ai clienti i benefici delle opportunità di mercato».