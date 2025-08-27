  1. Clienti privati
Energia L'elettricità sarà meno cara a Mendrisio

Swisstxt

27.8.2025 - 16:33

Le Aziende Industriali Mendrisio (AIM) annunciano una riduzione delle tariffe elettriche per il 2026 (foto d'archivio).
Le Aziende Industriali Mendrisio (AIM) annunciano una riduzione delle tariffe elettriche per il 2026 (foto d'archivio).
Ti-Press

Le Aziende Industriali Mendrisio (AIM) annunciano una riduzione delle tariffe elettriche per il 2026. La bolletta mostrerà un calo tra l'1,5% e il 4,7%, a seconda della categoria tariffale.

SwissTXT

27.08.2025, 16:33

27.08.2025, 16:50

Il costo dell'energia diminuirà dell'8,8% rispetto al 2025, grazie a una «gestione attenta degli acquisti sul mercato». Questo calo assorbirà l'aumento dei costi di rete (+2,7%) e altri rincari previsti a livello nazionale.

Dal 2026, i costi di misurazione dell'energia saranno indicati separatamente in bolletta, rendendo più chiara la struttura tariffaria. Le AIM ribadiscono, in un comunicato, «l'impegno a trasferire ai clienti i benefici delle opportunità di mercato».

